Политолог Анатолий Вассерман напомнил, что все войны, которые заканчивались приращением территории России, начинались для страны как оборонительные. Его слова прозвучали в интервью Украина.ру

«Мы не тяготеем к конфликтам. Правда, воевать нам приходится много. Но историки изучили этот вопрос и с удивлением обнаружили, что практически все войны России — оборонительные», — сказал эксперт.

Анатолий Вассерман: Россия – самодостаточная цивилизация, и у нее нет необходимости ни с кем конфликтовать © РИА Новости, Александр Натрускин

По его мнению, старая фраза о том, что за десять веков оборонительных войн Россия распространилась на шестую часть суши не анекдот.

«Действительно, все наши войны, сопровождавшиеся приращением территорий, начинались как оборонительные», — констатировал Вассерман.