«Мы не тяготеем к конфликтам. Правда, воевать нам приходится много. Но историки изучили этот вопрос и с удивлением обнаружили, что практически все войны России — оборонительные», — сказал эксперт.
Он отметил, что в тех войнах, где оборонительный мотив был не очевиден, Россия чаще всего проигрывала, в бесспорно оборонительных войнах — чаще всего побеждала с разгромным счетом.
По его мнению, старая фраза о том, что за десять веков оборонительных войн Россия распространилась на шестую часть суши не анекдот.
«Действительно, все наши войны, сопровождавшиеся приращением территорий, начинались как оборонительные», — констатировал Вассерман.