«Поэтому руководители якобы независимой Украины вынуждены укладывать страну и народ под кого угодно и в какой угодно позе, расспрашивая только, чего хочет очередной насильник, только потому, что лечь под насильника — единственный способ остаться в стороне от остальной России», — добавил эксперт.
Он отметил, что для того, чтобы это предательство интересов страны и народа не выглядело откровенным предательством, украинские власти «вынуждены постоянно провоцировать конфликты с остальной Россией»
Это, по его словам, делается для того, чтобы показать своим согражданам, что «с ними нам не по дороге».
Вассерман подчеркнул, что «конфликты Украины с остальной Россией вызваны именно тем, что Украина — часть России».