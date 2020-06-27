Политолог Анатолий Вассерман в интервью Украина.ру сказал, что на Украине могут быть пророссийские кандидаты в президенты, но они не могут быть избраны, так как «президент хочет числиться независимым»

«Поэтому руководители якобы независимой Украины вынуждены укладывать страну и народ под кого угодно и в какой угодно позе, расспрашивая только, чего хочет очередной насильник, только потому, что лечь под насильника — единственный способ остаться в стороне от остальной России», — добавил эксперт.

Анатолий Вассерман: Россия – самодостаточная цивилизация, и у нее нет необходимости ни с кем конфликтовать © РИА Новости, Александр Натрускин

Это, по его словам, делается для того, чтобы показать своим согражданам, что «с ними нам не по дороге».

Вассерман подчеркнул, что «конфликты Украины с остальной Россией вызваны именно тем, что Украина — часть России».