«Украина — часть России, а украинский народ — часть русского народа… Поэтому любой, кто хочет числиться руководителем хотя бы формально независимой Украины, вынужден действовать против большинства своих сограждан», — подчеркнул эксперт.
Он напомнил, что еще в 2008 году американская социологическая служба Gallup установила «косвенными методами, которые совершенно надежны, что 5/6 граждан Украины считают родным языком, причем не просто выученным в детстве, а используемым в повседневной жизни, именно русский».
Тогда людям предлагалось ответить на несколько вопросов на не связанную с языком тематику, при этом предлагалось выбрать язык, на котором отвечать — русский или украинский. Согласно результатам исследования, 83% опрошенных выбрали русский язык.