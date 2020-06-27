Политолог и эрудит Анатолий Васерман в интервью Украина.ру рассказал, почему каждый президент Украины действовал против своих сограждан

«Украина — часть России, а украинский народ — часть русского народа… Поэтому любой, кто хочет числиться руководителем хотя бы формально независимой Украины, вынужден действовать против большинства своих сограждан», — подчеркнул эксперт.

Анатолий Вассерман: Россия – самодостаточная цивилизация, и у нее нет необходимости ни с кем конфликтовать © РИА Новости, Александр Натрускин

Тогда людям предлагалось ответить на несколько вопросов на не связанную с языком тематику, при этом предлагалось выбрать язык, на котором отвечать — русский или украинский. Согласно результатам исследования, 83% опрошенных выбрали русский язык.