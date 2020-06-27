В условиях карантинных ограничений, связанных с эпидемией в последние месяцы, в Киргизии заметно растет протестный потенциал населения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ученый-востоковед, журналист Александр Князев

По его словам, в условиях либерального режима силовые структуры, которые должны обеспечивать этот режим, погрязли в коррупции.

«Люди лишаются возможности зарабатывать средства к существованию. Это огромная масса людей, которые все последние десятилетия жили однодневными заработками или имели небольшой бизнес без какого-либо запаса прочности. Недовольство фокусируется на фигуре президента и его окружении. При этом со стороны государства практически нет каких-то компенсаций, поддержки малого и среднего бизнеса и социальных выплат населению. Все это только обсуждается и декларируется», — рассказал собеседник издания.

За три года, пока Сооронбай Жээнбеков находится у власти, не произошло никаких событий, которые продемонстрировали бы, что могут наметиться перемены к лучшему в экономике.

Александр Князев: Пришедшая во власть после Атамбаева южная элита Киргизии совершает реванш © предоставлено Александром Князевым

Еще во время подготовки и в ходе первой революции 2005 года, закончившейся свержением Аскара Акаева, были отработаны при прямом внешним вмешательстве США и западных стран механизмы, которые теперь являются долгоиграющими.

То есть был запущен механизм самовоспроизводства нестабильности и силовых способов смены власти. Этот механизм, учитывая состояние самой киргизской элиты, работает.

Александр Князев не исключил, что этот механизм может сработать и против Жээнбекова.

Полностью интервью можно прочитать здесь.