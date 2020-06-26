«Государство большого базара живет одним днем и ищет сиюминутную выгоду. Это не только лес, бурштыновая (янтарная — ред.) лихорадка превращает Полесье в лунный пейзаж», — констатировал эксперт.
По его словам, будут последствия и у безоглядной вырубки посадок и уничтожения ирригационных систем в южной части Украины. Это все обернется тем, что степь начнет наступать на север, считает Золотарев.
Он отметил, что в советское время сумели победить природу и значительно улучшить климатические условия Украины, особенно южные регионы, в которых хронически не хватало воды.
Эту проблему решили с помощью ирригационных систем, лесопосадок, теперь это все уничтожается, и Великая степь возьмёт своё, заключил Золотарев.