Массовая вырубка лесов и незаконная добыча янтаря превращает запад Украины в пустыню, а юг - в степь, рассказал политолог Андрей Золотарев в интервью Украина.ру

«Государство большого базара живет одним днем и ищет сиюминутную выгоду. Это не только лес, бурштыновая (янтарная — ред.) лихорадка превращает Полесье в лунный пейзаж», — констатировал эксперт.

Андрей Золотарёв: Украина – государство большого базара, живущее одним днём © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

Он отметил, что в советское время сумели победить природу и значительно улучшить климатические условия Украины, особенно южные регионы, в которых хронически не хватало воды.

Эту проблему решили с помощью ирригационных систем, лесопосадок, теперь это все уничтожается, и Великая степь возьмёт своё, заключил Золотарев.