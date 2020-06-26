Последствия безоглядной погони за гешефтом ударят по тем, кто этим занимается, рассказал в интервью изданию Украина.ру глава украинского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев

После наводнений, которые привели к экологической катастрофе на Западе Украины, прокуратура возбудила несколько уголовных дел.

«Это ведь не инопланетяне прилетают рубить лес и уничтожают экологию Карпат. Это делают те люди, которые там живут. Другое дело, что эти схемы невозможны без политической и силовой крыши. Окна на границе, контракты таких гигантов как IKEA… Этим ведь не простой лесоруб с верховинских полонин занимается и даже не владелец пары-тройки лесопилок. Это схемы, которые всегда имеют свою крышу», — считает политолог.

Андрей Золотарёв: Украина – государство большого базара, живущее одним днём © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

По официальным данным, в Верховинском, Косовском и Рожнятовском районах выпало уже более 70% месячной нормы осадков. К утру 25 июня в регионе затопило 234 населенных пункта, 9157 жилых строений оказались под водой, 116 км дорог и 64 моста полностью разрушены, кроме того, пострадало множество объектов социальной инфраструктуры.

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