«Тем более в российско-киргизских отношениях недавнего времени есть масса примеров элементарного воровства. Я имею в виду кредиты, выданные в 2008-2009 годах Курманбеку Бакиеву. Неэффективность киргизской экономики, вложений в нее очевидна. Какая-то помощь будет, но только чтобы удержать минимальную стабильность», — считает эксперт.
По его словам, в условиях карантинных ограничений, связанных с эпидемией в последние месяцы, в Киргизии заметно растет протестный потенциал населения. Недовольство фокусируется на фигуре президента и его окружении.
При этом со стороны государства практически нет каких-то компенсаций, поддержки малого и среднего бизнеса и социальных выплат населению.
Полностью интервью можно прочитать здесь.