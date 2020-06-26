Москва заинтересована и, вероятно, будет оказывать определенную поддержку Киргизии, чтобы сохранить там стабильность, но вряд ли эта поддержка будет ошеломляющей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ученый-востоковед, журналист Александр Князев

«Тем более в российско-киргизских отношениях недавнего времени есть масса примеров элементарного воровства. Я имею в виду кредиты, выданные в 2008-2009 годах Курманбеку Бакиеву. Неэффективность киргизской экономики, вложений в нее очевидна. Какая-то помощь будет, но только чтобы удержать минимальную стабильность», — считает эксперт.

Александр Князев: Пришедшая во власть после Атамбаева южная элита Киргизии совершает реванш © предоставлено Александром Князевым

При этом со стороны государства практически нет каких-то компенсаций, поддержки малого и среднего бизнеса и социальных выплат населению.

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