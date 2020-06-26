«Тем более в российско-киргизских отношениях недавнего времени есть масса примеров элементарного воровства. Я имею в виду кредиты, выданные в 2008-2009 годах Курманбеку Бакиеву. Неэффективность киргизской экономики, вложений в нее очевидна. Какая-то помощь будет, но только чтобы удержать минимальную стабильность», — считает эксперт.

Александр Князев: Пришедшая во власть после Атамбаева южная элита Киргизии совершает реванш
Александр Князев: Пришедшая во власть после Атамбаева южная элита Киргизии совершает реванш
© предоставлено Александром Князевым
По его словам, в условиях карантинных ограничений, связанных с эпидемией в последние месяцы, в Киргизии заметно растет протестный потенциал населения. Недовольство фокусируется на фигуре президента и его окружении.

При этом со стороны государства практически нет каких-то компенсаций, поддержки малого и среднего бизнеса  и социальных выплат населению.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

 

 