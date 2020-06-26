Редакция новой Конституции Белоруссии будет приниматься на референдуме. Об этом 26 июня заявил президент Александр Лукашенко, передает БелТА

«Мы должны четко определить, каким путем будем идти. Или мы пойдем путем, как предлагают сегодня мои "альтернативщики", через приватизацию, реформы и так далее — это не со мной, я не пойду на слом социального уклада нашей страны», — сказал белорусский лидер.

Путин и Лукашенко встретятся подо Ржевом © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк Лукашенко выступил против возврата к Конституции образца 1994 года, как это на днях предложил его потенциальный соперник на выборах, арестованный глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико.

По словам Лукашенко, Конституция 1994 года, которая ограничивает президентские сроки, это движение назад.