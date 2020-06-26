Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал сделать все, чтобы не допустить «цветных революций», которых по его словам, просто не может быть в стране. Об этом 26 июня сообщает БелТА

На встрече с работниками «Беларуськалия» Лукашенко призвал белорусов жить своим умом и не допустить управления из-за границы.

«Если вы за, тогда мы будем защищать свою страну и наших детей, если против, то ищите другого президента. Лимит революций исчерпали, более того — у нас революционеров нет. А вот "майданутых" у нас хватает. Но майдан нам не нужен: мы видим, к чему это приводит — к разрушению страны. Кому-то со стороны это надо: наклонить, ослабить, раскачать, а потом заставить делать то, что они захотят», — сказал президент Белоруссии.

Москитная атака на президента. Лукашенко о заговоре, фейках и телеграм-каналах © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Граждане Белоруссии выберут главу государства 9 августа. Александр Лукашенко собирается провести в кресле президента шестой срок подряд. Кроме него в предвыборной гонке участвуют еще семь человек.

Однако только двое подали документы на регистрацию в качестве кандидата в президенты. В том числе и арестованный в Минске глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико.