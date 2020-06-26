Президент Украины Владимир Зеленский посетил государственное предприятие «Херсонский морской торговый порт» и принял участие в церемонии подписания соглашения о передаче ГП «Херсонский морской торговый порт» в концессию грузино-швейцарской компании-консорциуму «Рисоил-Херсон». Об этом 26 июня сообщается на сайте главы государства

«У нас сегодня прекрасное событие для Украины. Прежде всего — для Херсонской области. У нас первая за всю историю независимости Украины морская концессия. Я поздравляю всех», — сказал Зеленский после подписания документа. Погребинский рассказал, как Зеленский сам обрушил свой рейтинг © пресс-служба президента Украины

Президент поблагодарил парламент и, в частности, фракцию «Слуга народа», которая поддержала закон о концессии.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что от этого проекта государственно-частного партнерства ожидается 300 млн гривен (около 750 млн рублей) инвестиций в развитие порта и инфраструктуры города и региона в ближайшие три года.

«Концессионер имеет очень амбициозные планы — планируют не останавливаться на этом этапе и увеличить грузоперевалку в течение следующих нескольких лет до 5 миллионов тонн. Мы поддерживаем эти амбициозные планы и желаем, чтобы они воплотились в жизнь», — отметил Криклий.