«У нас сегодня прекрасное событие для Украины. Прежде всего — для Херсонской области. У нас первая за всю историю независимости Украины морская концессия. Я поздравляю всех», — сказал Зеленский после подписания документа.
Президент поблагодарил парламент и, в частности, фракцию «Слуга народа», которая поддержала закон о концессии.
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что от этого проекта государственно-частного партнерства ожидается 300 млн гривен (около 750 млн рублей) инвестиций в развитие порта и инфраструктуры города и региона в ближайшие три года.
«Концессионер имеет очень амбициозные планы — планируют не останавливаться на этом этапе и увеличить грузоперевалку в течение следующих нескольких лет до 5 миллионов тонн. Мы поддерживаем эти амбициозные планы и желаем, чтобы они воплотились в жизнь», — отметил Криклий.