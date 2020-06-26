Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало расследовать возможные злоупотребления и получение неправомерной выгоды генеральным директором акционерного общества «Укрпочта» Игорем Смелянским, который получает зарплату в два раза больше, чем президент США. Об этом 26 июня говорится в ответе НАБУ на запрос «Украинских новостей»

Дело открыто по решению Высшего антикоррупционного суда, который вынес соответствующее решение. «НАБУ выполнило решение суда, соответствующие данные внесены в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований — ред.)», — говорится в ответе. «Непоправимый скандал». «Укрпочта» сбывает в детские дома товары из РФ © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк В заявлении были изложены обстоятельства о безосновательном повышении тарифов на международные почтовые отправления, которое осуществлено НКРСИ по обращению АО «Укрпочта", обосновывая это повышением себестоимости указанных услуг.Заявитель отмечает, что выгодоприобретателем возможного незаконного получения АО "Укрпочта" денежных средств за счет повышения почтовых тарифов является руководство АО "Укрпочта" в лице генерального директора и заместителей генерального директора.НАБУ отказалось открыть дело, но суд обязал бюро начать расследование.