Украина вернется к докарантинным значениям уровня развития экономики к 2024 году. Об этом 26 июня сообщил постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Йоста Люнгман на встрече Европейской бизнес-ассоциации, передает УНИАН

Руслан Бизяев. Кредиты от МВФ: что еще могут потребовать от Украины? © Скриншот из видео Украина.ру

Также Люнгман перечислил основные приоритеты в программах сотрудничества Украины с МВФ.

Среди долгосрочных целей — борьба с коррупцией, реформирование институтов органов взыскания — налоговой и таможенной служб, внедрение судебной реформы, приватизация, развитие финансового сектора.

Кроме того, ожидается, что Украина возобновит налогово-бюджетную консолидацию, которая уже в ближайшее время позволит упорядочить государственные финансы после вызванного кризисом шока.