«В следующем году экономическая ситуация частично улучшится, однако даже в конце 2021 года уровень ВВП будет примерно на 6% ниже, чем в 2019 году. По предварительным оценкам, Украина вернется к докарантинному уровню развития лишь в 2024 году», — цитируются в сообщении слова представителя МВФ.
Также Люнгман перечислил основные приоритеты в программах сотрудничества Украины с МВФ.
Среди долгосрочных целей — борьба с коррупцией, реформирование институтов органов взыскания — налоговой и таможенной служб, внедрение судебной реформы, приватизация, развитие финансового сектора.
Кроме того, ожидается, что Украина возобновит налогово-бюджетную консолидацию, которая уже в ближайшее время позволит упорядочить государственные финансы после вызванного кризисом шока.