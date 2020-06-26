В 2014 году сложно было найти СМИ на Украине, которое рассказывало бы о Майдане нейтрально или тем более давало критические материалы о действиях митингующих.
Весь украинский интернет был переполнен рассказами о злодеяниях силовиков, об их бесчинствах на Майдане. При этом более 200 бойцов разных спецподразделений к концу января получили ожоги и страшные увечья, якобы препятствуя мирным демонстрациям.
«Весь антураж событий в Америке страшно напоминает Майдан, силовиков, которых ставят на колени. Я прекрасно помню, как в Ивано-Франковске ставили на колени бойцов «Беркута», которые вернулись из командировки в Киев. Людей заставили каяться за то, что они исполняли профессиональный долг. Точно так же поступают с американскими полицейскими, заставляя каяться за то, что они лично не совершали», — рассказал Кирилл Вышинский.
Закончится все, как и на Украине, тем, что у людей, защищающих закон, возникнет ощущение, что если они вступают в свои законные права, это может закончиться для них увольнением или уголовной статьей.
Без мощной медийной поддержки классических СМИ, телевидения, которое охватывает миллионы, не формировалось бы такое лояльное к этим протестам общественное мнение, отметил журналист.
Полностью интервью смотрите на сайте Украина.ру вечером 26 июня.