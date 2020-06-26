Можно провести прямые параллели между бунтами цветного населения в США и так называемой революцией достоинства в Киеве в 2014 году. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский

В 2014 году сложно было найти СМИ на Украине, которое рассказывало бы о Майдане нейтрально или тем более давало критические материалы о действиях митингующих.

Весь украинский интернет был переполнен рассказами о злодеяниях силовиков, об их бесчинствах на Майдане. При этом более 200 бойцов разных спецподразделений к концу января получили ожоги и страшные увечья, якобы препятствуя мирным демонстрациям.

«Весь антураж событий в Америке страшно напоминает Майдан, силовиков, которых ставят на колени. Я прекрасно помню, как в Ивано-Франковске ставили на колени бойцов «Беркута», которые вернулись из командировки в Киев. Людей заставили каяться за то, что они исполняли профессиональный долг. Точно так же поступают с американскими полицейскими, заставляя каяться за то, что они лично не совершали», — рассказал Кирилл Вышинский.

Кирилл Вышинский: Очень подло разделять украинских журналистов на «своих» и «чужих» © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

Без мощной медийной поддержки классических СМИ, телевидения, которое охватывает миллионы, не формировалось бы такое лояльное к этим протестам общественное мнение, отметил журналист.

Полностью интервью смотрите на сайте Украина.ру вечером 26 июня.