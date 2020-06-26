МИД Украины обратился к Евросоюзу и НАТО с просьбой оказать помощь в ликвидации последствий масштабных наводнений. Об этом 25 июня говорится в сообщении внешнеполитического ведомства в Facebook

Рукотворная катастрофа. Страшное наводнение на Западной Украине © REUTERS, Ukrainian Interior Ministry Press Service/Handout

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что представительство Украины при ЕС и миссия Украины при НАТО обратились к институтам ЕС и структурам альянса, чтобы активировать механизм гражданской защиты ЕС и привлечь Евроатлантический центр НАТО по реагированию на катастрофы природного и техногенного характера.

МИД рассчитывает на поддержку партнерами усилий правительства Украины по защите жизни и здоровья граждан страны, восстановлению объектов критической инфраструктуры и уменьшению негативного воздействия природного бедствия на хозяйственную деятельность.