«МИД обратился к государствам-партнерам и штаб-квартирам международных организаций с просьбой о помощи в преодолении последствий природного бедствия на западе Украины. Отдельные обращения направлены в ЕС и НАТО», — говорится в сообщении.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что представительство Украины при ЕС и миссия Украины при НАТО обратились к институтам ЕС и структурам альянса, чтобы активировать механизм гражданской защиты ЕС и привлечь Евроатлантический центр НАТО по реагированию на катастрофы природного и техногенного характера.
МИД рассчитывает на поддержку партнерами усилий правительства Украины по защите жизни и здоровья граждан страны, восстановлению объектов критической инфраструктуры и уменьшению негативного воздействия природного бедствия на хозяйственную деятельность.