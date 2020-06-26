Он заявил, что местные таможенники, несмотря на карантин, устроили масштабный корпоратив, на одно только выступление Насти Каменских и группы MOZGI было потрачено 25 тыс. долларов.
«Я расскажу в картинках, как таможня гуляла в "Шаде". Каменских и MOZGI, по моей информации, обошлись в 25 тыс. долларов. Сколько обошлась сама гулянка, я думаю, все в курсе, у кого спросить. А чего же так скромненько? Могли бы и "95 квартал" позвать, а то завтра президент приедет и выяснится, что вы его не уважаете», — написал он.
Рыженко также задался вопросом о том, оштрафуют ли херсонских таможенников за нарушение карантина.