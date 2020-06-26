Херсонские таможенники устроили корпоратив с Настей Каменских и группой MOZGI за 25 тысяч долларов. Об этом на днях рассказал местный журналист Константин Рыженко в своем Telegram-канале

«Настя, остановись». Новое фото Каменских напугало фанатов © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк Насти Каменских и группы MOZGI было потрачено 25 тыс. долларов.

«Я расскажу в картинках, как таможня гуляла в "Шаде". Каменских и MOZGI, по моей информации, обошлись в 25 тыс. долларов. Сколько обошлась сама гулянка, я думаю, все в курсе, у кого спросить. А чего же так скромненько? Могли бы и "95 квартал" позвать, а то завтра президент приедет и выяснится, что вы его не уважаете», — написал он.

Рыженко также задался вопросом о том, оштрафуют ли херсонских таможенников за нарушение карантина.