Еще 28,2% респондентов заявили, что он «хорошо» справился с обязанностями. Еще 14,3% считают, что президент работал «достаточно плохо», 13,3% — «очень плохо». По мнению 8,5% опрошенных, Зеленский работал «очень хорошо», 2% затруднились с ответом.
Доля тех, кто придерживается мнения, что президент защищает общенациональные интересы, составила 50%, а тех, кто придерживается мнения, что он защищает собственные интересы и интересы своего политического окружения — 33%.
Оценивая выполнение Зеленским предвыборных обещаний, относительно большинства тех обещаний, выполнение которых предлагалось оценить респондентам, чаще всего (большинство или относительное большинство респондентов) отмечают, что они совсем не выполнены.
Только 3,5% опрошенных считают, что за период своего пребывания на высшем государственном посту Зеленский полностью выполнит свои предвыборные обещания, 33% придерживаются мнения, что он выполнит большую часть своих обещаний, 31% — выполнит меньшую часть, 25% — практически не исполнит.
Исследование проведено Центром Разумкова с 24 по 29 апреля 2020 года методом телефонного интервью на основе случайной выборки номеров мобильных и стационарных телефонов. Было опрошено 2056 респондентов по всей Украине. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.