Относительное большинство украинцев считают, что президент Владимир Зеленский в первый год на посту работал «и не плохо, и не хорошо» - 33,7%. Об этом 26 июня свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, проведенного в конце апреля 2020 года

Еще 28,2% респондентов заявили, что он «хорошо» справился с обязанностями. Еще 14,3% считают, что президент работал «достаточно плохо», 13,3% — «очень плохо». По мнению 8,5% опрошенных, Зеленский работал «очень хорошо», 2% затруднились с ответом.

Погребинский рассказал, как Зеленский сам обрушил свой рейтинг © пресс-служба президента Украины

Оценивая выполнение Зеленским предвыборных обещаний, относительно большинства тех обещаний, выполнение которых предлагалось оценить респондентам, чаще всего (большинство или относительное большинство респондентов) отмечают, что они совсем не выполнены.

Только 3,5% опрошенных считают, что за период своего пребывания на высшем государственном посту Зеленский полностью выполнит свои предвыборные обещания, 33% придерживаются мнения, что он выполнит большую часть своих обещаний, 31% — выполнит меньшую часть, 25% — практически не исполнит.

Исследование проведено Центром Разумкова с 24 по 29 апреля 2020 года методом телефонного интервью на основе случайной выборки номеров мобильных и стационарных телефонов. Было опрошено 2056 респондентов по всей Украине. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.