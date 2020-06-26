Эксперты назвали наиболее востребованную вакансию на Украине за прошлый месяц. Об этом 26 июня сообщает ТСН

Кризис и коронавирус дает Украине шанс, но она его упустит – политолог Чаплыга © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«В мае работодатели чаще всего искали водителей. На одном из крупнейших сайтов по поиску работы разместили более 5 тысяч вакансий. Это на 16% больше, чем в апреле. Водителям предлагают зарплату около 18 тысяч гривен (около 45 тыс. рублей. — Ред.)», — говорится в сообщении.

На втором месте — продавцы. Количество предложений выросло за месяц почти вдвое. Им готовы платить в пределах 8,5 тысячи гривен (около 22 тысяч рублей). На третьем месте — комплектовщики со средней зарплатой в 11 тысяч гривен (около 27 тысяч рублей).