Отмечается, что почти 90% украинцев не готовы сменить работу.
«В мае работодатели чаще всего искали водителей. На одном из крупнейших сайтов по поиску работы разместили более 5 тысяч вакансий. Это на 16% больше, чем в апреле. Водителям предлагают зарплату около 18 тысяч гривен (около 45 тыс. рублей. — Ред.)», — говорится в сообщении.
На втором месте — продавцы. Количество предложений выросло за месяц почти вдвое. Им готовы платить в пределах 8,5 тысячи гривен (около 22 тысяч рублей). На третьем месте — комплектовщики со средней зарплатой в 11 тысяч гривен (около 27 тысяч рублей).