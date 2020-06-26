Cтриминговая платформа Netflix выпустила новый художественный фильм собственного производства «Евровидение: История огненной саги» (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga). Об этом 26 июня рассказала исполнительница одной из ролей, украинская певица Джамала в своем Instagram

«От княгини Ольги до Джамалы» - В Киеве открылся инновационный Музей становления нации © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк Пирсом Броснаном и другими голливудскими звездами. Это комедия, снятая американским режиссером Дэвидом Добкиным по сценарию Эндрю Стила и Уилла Феррелла.

Певица сыграла саму себя и исполнила сольную партию в одном из ключевых музыкальных номеров фильма. Главные роли в комедии исполнили актеры Уилл Феррелл, Рэйчел Макадамс, Пирс Броснан, Дэн Стивенс и Деми Ловато. В основе сюжета — история двух исландских исполнителей Ларса (Феррелл) и Сигрит (Макадамс), которым выпал шанс представить свою страну на песенном конкурсе «Евровидение».

«В июле прошлого года я получила письмо приблизительно такого содержания: "Дорогая Джамала! Мы снимаем фильм о "Евровидении". Мы очень хотели бы, чтобы ты приняла в нем участие, ведь ты душа и сердце "Евровидения". И подпись: Дэвид Добкин и Уилл Феррелл. Серьезно? Меня приглашает сниматься режиссер фильмов "Незваные гости" и "Шанхайские рыцари" Дэвид Добкин и король комедии Уилл Феррелл? Вот это событие!» — делится воспоминаниями Джамала.