Мацепура отмечает, что ее компания имеет все необходимые разрешения и нелегальной рубки не ведет.
«Незаконная рубка — это та, которая ведется без надлежащих документов и лесорубочного билета. Британские расследователи не оспаривают, что документы у нас есть. Они настаивают, что некоторые рубки не стоит назначать… По нашему мнению, отчет (британских расследователей. — Ред.) подготовлен очень поверхностно и с массой законодательных, фактических и логических ошибок», — говорит она.
По словам руководителя, компания насчитывает 350 работников и является крупнейшим работодателем в районе. Из-за сокращения объемов вырубки лесов в последние годы ВГСМ сократила объемы производства и уже уволила 150 сотрудников.
Мацепура добавила, что IKEA может разорвать контракт с украинским поставщиком.