IKEA может разорвать контракт на поставку древесины из Закарпатья после обвинений в использовании при изготовлении своей продукции незаконно срубленной древесины в Карпатских лесах. Об этом 26 июня в интервью «ВВС News Украина» рассказала руководитель компании-поставщика ВГСМ Ирина Мацепура

Мацепура отмечает, что ее компания имеет все необходимые разрешения и нелегальной рубки не ведет. После нас хоть потоп: как IKEA могла стать причиной наводнений на Западной Украине © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

«Незаконная рубка — это та, которая ведется без надлежащих документов и лесорубочного билета. Британские расследователи не оспаривают, что документы у нас есть. Они настаивают, что некоторые рубки не стоит назначать… По нашему мнению, отчет (британских расследователей. — Ред.) подготовлен очень поверхностно и с массой законодательных, фактических и логических ошибок», — говорит она.

По словам руководителя, компания насчитывает 350 работников и является крупнейшим работодателем в районе. Из-за сокращения объемов вырубки лесов в последние годы ВГСМ сократила объемы производства и уже уволила 150 сотрудников.

Мацепура добавила, что IKEA может разорвать контракт с украинским поставщиком.