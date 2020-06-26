«Большое наводнение, более 8 метров в реке Прут, полностью разрушило аварийный мост между Маршицями и Лункой», — говорится в сообщении.
Осачук заявил, что теперь должно быть безотлагательно продолжено строительство нового моста.
«Большое наводнение, более 8 метров в реке Прут, полностью разрушило аварийный мост между Маршицями и Лункой», — говорится в сообщении.
Осачук заявил, что теперь должно быть безотлагательно продолжено строительство нового моста.
Произошла ошибка. Пожалуйста, повторите попытку позже.