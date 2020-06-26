В Черновицкой области наводнение полностью разрушило аварийный мост между Маршицями и Лункой, а уровень воды в реке Прут превысил восемь метров. Об этом 26 июня сообщил глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук, передает «112 Украина»

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