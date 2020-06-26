Минздрав Украины опасается, что наводнения вызовут вспышку опасных заболеваний
Минздрав Украины опасается, что наводнения вызовут вспышку опасных заболеваний
© пресс-служба президента Украины
«Большое наводнение, более 8 метров в реке Прут, полностью разрушило аварийный мост между Маршицями и Лункой», — говорится в сообщении.

Осачук заявил, что теперь должно быть безотлагательно продолжено строительство нового моста.    