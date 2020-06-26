Президент Эстонии Керсти Кальюлайд должна покинуть свой пост. Об этом заявил министр финансов страны Мартин Хельме, сообщил вечером 25 июня "Интерфакс"

Эстония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства © Shane MacClure / flickr.com

Президент Эстонии сочла эти поправки противоречащими Конституции. По ее словам, гарантии предоставляются только супругам, находящимся в браке на основании закона «О семье», и не распространяются на однополые пары.

Мартин Хельме заявил, что президент злоупотребляет властью и сама нарушает Конституцию, поэтому ее надо отстранить от должности.

«Кальюлайд обосновывает свой радужный политический активизм противоречием Конституции… Поскольку она делает это, притворяясь, что причина не в политической, а в конституционной проверке, это делает ее лгуньей, что в политической культуре столь дорогих ей открытых и терпимых обществ является причиной для отставки», — цитирует информагентство министра.

Мартин Хельме — член правления Консервативной народной партии, которая придерживается позиций консерватизма и выступает с резкой критикой нынешней политики евроинтеграции.

Партия также проводит акции против пропаганды однополых отношений в эстонских школах.