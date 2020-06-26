Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам соцполитики и защиты ветеранов Галина Третьякова, которая заявила о детях «низкого качества», назвала «организованным буллингом» публичные высказывания против нее и отметила, что не уйдет с должности. Об этом 26 июня она написала в своем Facebook

«Стерилизовать бедных»: программа украинской элиты © Facebook, Александр Сенько «Да, слова выбраны неудачно. Кто из нас не ошибается, тем более в момент долгих публичных выступлений? До сих пор пытаюсь справиться с учащенным сердцебиением перед подобными выступлениями. Относительно дискриминации. Мы еще научимся отличать дискриминацию в имеющихся общественных процессах от разговоров. И мы еще научимся бороться с теми, кто говорит о борьбе с дискриминацией, но порождает ее своими действиями», — добавила Третьякова.