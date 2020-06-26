Она отметила, что ее слова о детях «низкого качества» является неудачно подобранными.
«Да, слова выбраны неудачно. Кто из нас не ошибается, тем более в момент долгих публичных выступлений? До сих пор пытаюсь справиться с учащенным сердцебиением перед подобными выступлениями. Относительно дискриминации. Мы еще научимся отличать дискриминацию в имеющихся общественных процессах от разговоров. И мы еще научимся бороться с теми, кто говорит о борьбе с дискриминацией, но порождает ее своими действиями», — добавила Третьякова.