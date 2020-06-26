За дополнительные 50 грн (около 120 рублей) водитель обещает довести пассажира до двери его дома. Ответ на глупые вопросы обойдется в 15 грн (около 37 рублей). Посигналить обойдется всего в 10 грн (около 28 рублей).
Также пассажирам предлагается за 100 грн (около 270 рублей) заняться сексом прямо в салоне, но без водителя. С водителем обойдется дороже — 200 грн (около 500 рублей), и эта услуга только для женщин.
За 500 грн (около 1,2 тыс. рублей) любому желающему дадут порулить.
Как утверждает издание, это шуточная реклама одной из самых популярных служб такси, цель которой просто поднять настроение.