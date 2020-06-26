Водитель такси в столице Украины решил поднять пассажирам настроение и вывесил в авто список дополнительных услуг и расценки на них. Об этом 26 июня сообщает Znaj.ua

В Николаеве пассажирка не смогла расплатиться за такси и позвала отца с ружьем © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

Также пассажирам предлагается за 100 грн (около 270 рублей) заняться сексом прямо в салоне, но без водителя. С водителем обойдется дороже — 200 грн (около 500 рублей), и эта услуга только для женщин.

За 500 грн (около 1,2 тыс. рублей) любому желающему дадут порулить.

Как утверждает издание, это шуточная реклама одной из самых популярных служб такси, цель которой просто поднять настроение.