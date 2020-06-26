«Меня попытался домогаться Саакашвили. Уже как бы в зрелом возрасте. Там дошло до драки. Вы знаете, я не знаю, может, это я, и это мой характер, мой темперамент. Я сказала: "Поставь меня на место, будь ты проклят! Или я уверена, что нога ни одного грузина не ступит на твою могилу"», — поделилась Канделаки.
По словам телеведущей, согласно грузинскому обычаю, когда в главном священном месте в стране — в Кафедральном храме Светицховели в Мцхете — хоронили великих правителей под плитой храма, люди ходили по их праху.
«Это самая большая честь, когда по твоему праху идут. Я говорю, даже праха не будет, чтобы нога вступила. И у нас дичайший произошел скандал. Меня много лет не впускали в Грузию. Потому что он попытался меня в этом смысле "прохарассить", но не получилось. Мне кажется, он сам испугался», — отметила Тина.