Известная телеведущая и журналистка Тина Канделаки заявила, что ее домогался экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который недавно возглавил Нацсовет реформ на Украине. Об этом 25 июня генпродюсер телеканала «Матч ТВ» публично заявила во время YouTube-шоу «Подруги»

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По словам телеведущей, согласно грузинскому обычаю, когда в главном священном месте в стране — в Кафедральном храме Светицховели в Мцхете — хоронили великих правителей под плитой храма, люди ходили по их праху.

«Это самая большая честь, когда по твоему праху идут. Я говорю, даже праха не будет, чтобы нога вступила. И у нас дичайший произошел скандал. Меня много лет не впускали в Грузию. Потому что он попытался меня в этом смысле "прохарассить", но не получилось. Мне кажется, он сам испугался», — отметила Тина.