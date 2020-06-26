На Украине с начала эпидемии зафиксировано 41 117 случаев коронавируса, 1086 летальных, 18 299 пациентов выздоровели. Об этом 26 июня сообщает Минздрав Украины в Telegram

Украина и коронавирус: «люди перестали бояться», но в стране выявляют всё больше заболевших © REUTERS,

Наибольшее число больных зафиксировано в Львовской области, Киеве, Черновицкой области — 4836, 4726 и 4582. Около 3 тысяч в Ровенской области. Еще в четырех регионах заболевших более 2 тысяч и меньше.

По состоянию на утро 26 июня в Центр поступило 1430 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 85 174 сообщения о подозрении на COVID-19.