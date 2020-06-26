По информации пресс-службы НАБУ, вместе с Балонем задержали и одного из чиновников ведомства.
Губернатор и его пособник требовали у руководителя одного из региональных отделений органов госвласти взятку в 1,8 млн гривен, обещая взамен «не препятствовать его деятельности».
Взятку чиновникам передавали по частям. Первый транш в 100 тысяч гривен они уже получили, при передаче еще 250 тысяч их задержали с поличным.
Сейчас сотрудники НАБУ устанавливают все обстоятельства произошедшего, идут неотложные следственные действия.
Владимир Зеленский назначил Андрея Балоня на пост главы Кировоградской ОГА в ноябре прошлого года.
Андрей Балонь с 2013 по 2016 год работал следователем. В мае 2017-го стал заместителем председателя Херсонской областной государственной администрации Андрея Гордеева. Активно проводил политику украинизации в местных школах и институтах. Его деятельность по ущемлению прав русскоязычного населения была прозвана журналистами "Балоньской системой".