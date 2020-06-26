Детективы НАБУ 25 июня задержали главу Кировоградской областной администрации Андрея Балоня по подозрению в вымогательстве. Об этом в своем Telegram-канале сообщил экс-депутат Верховной Рады Сергей Лещенко, передает РИА Новости

По информации пресс-службы НАБУ, вместе с Балонем задержали и одного из чиновников ведомства.

Губернатор и его пособник требовали у руководителя одного из региональных отделений органов госвласти взятку в 1,8 млн гривен, обещая взамен «не препятствовать его деятельности».

Балоньская система. Кировоградскую область возглавит львовский следователь-украинизатор © khersondaily.com

Сейчас сотрудники НАБУ устанавливают все обстоятельства произошедшего, идут неотложные следственные действия.

Владимир Зеленский назначил Андрея Балоня на пост главы Кировоградской ОГА в ноябре прошлого года.

Андрей Балонь с 2013 по 2016 год работал следователем. В мае 2017-го стал заместителем председателя Херсонской областной государственной администрации Андрея Гордеева. Активно проводил политику украинизации в местных школах и институтах. Его деятельность по ущемлению прав русскоязычного населения была прозвана журналистами "Балоньской системой".