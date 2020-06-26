После наводнений, которые привели к экологической катастрофе на западе Украины, прокуратура возбудила несколько уголовных дел. Об этом в ночь на 26 июня в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» рассказал заместитель генерального прокурора Украины Алексей Симоненко, передает "Интерфакс-Украина"

По его словам, одно из уголовных дел возбуждено по факту экоцида, массового уничтожения растений и многочисленных нарушений природоохранного законодательства.

Расследует украинская прокуратура и многочисленные случаи незаконной вырубки леса и преступления должностных лиц.

«В ходе расследования также будет дана оценка действиям должностных лиц, проанализированы многочисленные уголовные производства, которые расследуются по фактам незаконной вырубки леса в этом регионе», — пообещал Симоненко.

Рукотворная катастрофа. Страшное наводнение на Западной Украине © REUTERS, Ukrainian Interior Ministry Press Service/Handout

Сильнее всего от стихии пострадала Ивано-Франковская область, где уровень воды в Днестре вырос на семь метров.

По официальным данным, в Верховинском, Косовском и Рожнятовском районах выпало уже более 70% месячной нормы осадков. К утру 25 июня в регионе затопило 234 населенных пункта, 9157 жилых строений оказались под водой, 116 км дорог и 64 моста полностью разрушены, кроме того, пострадало множество объектов социальной инфраструктуры.