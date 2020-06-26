Более того, отметил эксперт, польское руководство прямо заявляет о заинтересованности в размещении как можно большего количества американских солдат на своей территории.
«Возникает впечатление, что самому Вашингтону приходится сдерживать своего не в меру воинственного союзника. Все мы помним планы по созданию военной базы «Форт Трамп», о которой поляки буквально молили своих американских партнеров, однако президент США отказал в реализации этой идеи», — напомнил Шпаковский.
Тем не менее планы по размещению тактического ядерного оружия, по его мнению, с лихвой компенсируют имиджевые потери, которые понесло польское руководство, когда стране отказали в размещении базы «Форт Трамп».
Поэтому в силу милитаризации региона и появления дополнительных контингентов НАТО на границах России и Белоруссии, рядом с Калининградской областью, возрастает опасность ракетно-ядерного конфликта между США и РФ, заключил политолог.