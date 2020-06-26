«Если Минск займет более пророссийскую позицию в этих вопросах, существенно ничего не изменится ни в международных отношениях, ни в положении России. Зато существенно ухудшится положение самой Белоруссии. В России это понимают, поэтому не считают нужным давить на Минск. Для России этот вопрос пока что не принципиальный, и участие Белоруссии в этом вопросе существенно ничего не изменит», — сказал эксперт.
Политолог считает, что если в результате этой кампании Белоруссия вновь, как в 2010 году, радикально поссорится с Западом, то переговоры с Минском в дальнейшем могут проходить в более дружеском ключе.
Неменский добавил, что сейчас вряд ли может произойти нечто такое, из-за чего российско-белорусские отношения могут радикально ухудшиться.