Москва не требует от Белоруссии занять более пророссийскую позицию в вопросе Крыма, Донбасса или Сирии, поскольку это никак не усилит ее позиции, но ухудшит ситуацию для Минска. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру

Олег Неменский: Украине удобно кормить Россию надеждами на то, что Минские соглашения будут выполнены © РИА Новости, Нина Зотина

Политолог считает, что если в результате этой кампании Белоруссия вновь, как в 2010 году, радикально поссорится с Западом, то переговоры с Минском в дальнейшем могут проходить в более дружеском ключе.

Неменский добавил, что сейчас вряд ли может произойти нечто такое, из-за чего российско-белорусские отношения могут радикально ухудшиться.