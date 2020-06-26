«Политика — это искусство возможного. Понятно, что конфликт было гораздо проще начать, чем закончить. Мне кажется, что при политическом желании Минские соглашения как комплекс мер можно выполнять. В них нет ничего такого, что вступало бы в противоречие с Конституцией», — указал эксперт.
По его словам, у Петра Порошенко в принципе не было желания возвращать Донбасс с электоральной точки зрения, поскольку он считал, что это не его территория и это невыгодно ему, зато у нынешней власти в этом плане более гибкая позиция.
Нынешняя власть больше смотрит на социологию и общественную поддержку, а в обществе есть большой запрос на решение конфликта на востоке, причем не на заморозку, потому что и так сохраняется конфликт с низкой интенсивностью, а именно на его решение, подчеркнул Якубин.