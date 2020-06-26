Формально Киев нигде не обязывался соблюдать Минские соглашения, так как под «Минском-1» и «Минском-2» не стоят подписи официальных лиц Украины. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру

Олег Неменский: Подписав Минские соглашения, Россия угодила в ловушку © РИА Новости, Нина Зотина

«У него на переговорах был мандат спецпредставителя Киева, однако он подписывал соглашения не в этом статусе. Так что юридических обязательств Украины в части Минских соглашений действительно нет», — указал Неменский.

При этом, подчеркнул политолог, у Украины есть политическая заинтересованность в том, чтобы эти соглашения не были отменены, так как к ним привязаны санкции против России.

Поэтому Киев и дальше будет делать вид, что участвует в Минском процессе, но никаких существенных перемен не будет, заключил собеседник издания.