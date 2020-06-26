Эксперт пояснил, что эти соглашения, в том числе Комплекс мер, подписал в личном качестве Леонид Кучма как второй президент Украины, а Украина как государство не обязано соблюдать те договора, которые Кучма подписал в личном качестве.
«У него на переговорах был мандат спецпредставителя Киева, однако он подписывал соглашения не в этом статусе. Так что юридических обязательств Украины в части Минских соглашений действительно нет», — указал Неменский.
При этом, подчеркнул политолог, у Украины есть политическая заинтересованность в том, чтобы эти соглашения не были отменены, так как к ним привязаны санкции против России.
Поэтому Киев и дальше будет делать вид, что участвует в Минском процессе, но никаких существенных перемен не будет, заключил собеседник издания.