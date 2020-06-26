Контроль температуры в транспорте и на крупных предприятиях в связи с коронавирусом носит чисто имитационный характер, поскольку неизвестно, что именно нужно потом делать с человеком, у которого повышенная температура. Об этом рассказал известный врач и телеведущий Евгений Комаровский, отвечая на вопросы зрителей телеканала «ТВ-3»

Комаровский посоветовал плакать для профилактики коронавируса © Facebook Евгения Комаровского

«Если у Пети или Васи 37,2, то куда его потом? Он поедет домой в общественном транспорте? Или его сразу же в изолятор?», — задается вопросом Комаровский.

К тому же, считает специалист, повышенная температура еще не означает, что человек заражен именно COVID-19, так как она могла подняться по множеству других причин, не говоря уже о бессимптомном характере коронавируса.

Врач добавил, что проводить контроль температуры нужно только в конкретных случаях, если этого требует государство.