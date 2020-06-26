Эксперт отметил, что человек, стоящий с термометром, выполняет чисто машинальную работу и сам опасается, что прибор покажет повышенную температуру, потому что ему неясно, что же делать дальше.
«Если у Пети или Васи 37,2, то куда его потом? Он поедет домой в общественном транспорте? Или его сразу же в изолятор?», — задается вопросом Комаровский.
К тому же, считает специалист, повышенная температура еще не означает, что человек заражен именно COVID-19, так как она могла подняться по множеству других причин, не говоря уже о бессимптомном характере коронавируса.
Врач добавил, что проводить контроль температуры нужно только в конкретных случаях, если этого требует государство.