Пока депутат Верховной Рады Андрей Деркач выступает в качестве человека, который приоткрывает закулисье украинской политики, и не будет выступать с политической программой. Об этом рассказал политолог Алексей Якубин в интервью изданию Украина.ру

Алексей Якубин: Зеленский усвоил ошибки и не лезет в американские разборки © Facebook, Алексей Якубин Джо Байдена с предыдущим президентом Украины Петром Порошенко, а также сообщил о коррупции и влиянии Демократической партии США на происходящее в стране.

Если бы Деркач сразу заявил о своих политических амбициях, это очень сильно девальвировало бы тот месседж, который он хочет донести, и все бы говорили, что он это затеял, руководствуясь политическими нюансами, пояснил эксперт.

«Мне кажется, что сейчас он пытается показать, что получил доступ к этой информации для работы не в узкопартийных интересах, а интересах общественности и государства. Хотя я не исключаю, что в будущем он постарается это капитализировать и примкнуть к какому-то политическому проекту», — полагает Якубин.

Вопрос будет состоять в том, что это будет за проект и как будет дальше разворачиваться история с расследованием этих записей, потому что о части из них точно известно в Соединенных Штатах, заключил политолог.