Яков Кедми рассказал, сможет ли Россия вернуть свои геополитические позиции
Яков Кедми рассказал, сможет ли Россия вернуть свои геополитические позиции
© commons.wikimedia/Mark Nakoykher
До того момента, подчеркнул эксперт, сами жители ДНР/ЛНР будут выступать категорически против воссоединения с Украиной.

По его мнению, такая позиция вполне закономерна после череды агрессивных и преступных действий украинских властей.

«Они придут к людям, которых бомбили самолётами и обстреливают пять лет, а те склонят голову? Каким надо быть идиотом, чтобы думать, что это возможно?» — задался вопросом Кедми.

Специалист добавил, что нормальное политическое руководство должно думать об интересах как государства, так и простых людей.

Киев же в настоящее время заботится лишь об олигархическом классе, и быть частью этой майдановской Украины население Донбасса, конечно, не хочет, резюмировал он.

 