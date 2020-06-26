Возвращение Донбасса в состав Украины случится только в том случае, если в Киеве произойдёт полная смена руководства. Об этом рассказал военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми в недавнем эфире ITON-TV

Яков Кедми рассказал, сможет ли Россия вернуть свои геополитические позиции © commons.wikimedia/Mark Nakoykher

По его мнению, такая позиция вполне закономерна после череды агрессивных и преступных действий украинских властей.

«Они придут к людям, которых бомбили самолётами и обстреливают пять лет, а те склонят голову? Каким надо быть идиотом, чтобы думать, что это возможно?» — задался вопросом Кедми.

Специалист добавил, что нормальное политическое руководство должно думать об интересах как государства, так и простых людей.

Киев же в настоящее время заботится лишь об олигархическом классе, и быть частью этой майдановской Украины население Донбасса, конечно, не хочет, резюмировал он.