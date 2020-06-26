До того момента, подчеркнул эксперт, сами жители ДНР/ЛНР будут выступать категорически против воссоединения с Украиной.
По его мнению, такая позиция вполне закономерна после череды агрессивных и преступных действий украинских властей.
«Они придут к людям, которых бомбили самолётами и обстреливают пять лет, а те склонят голову? Каким надо быть идиотом, чтобы думать, что это возможно?» — задался вопросом Кедми.
Специалист добавил, что нормальное политическое руководство должно думать об интересах как государства, так и простых людей.
Киев же в настоящее время заботится лишь об олигархическом классе, и быть частью этой майдановской Украины население Донбасса, конечно, не хочет, резюмировал он.