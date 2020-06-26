Если Киргизия станет русофобским государством по украинскому сценарию, то Москве как минимум надо будет эвакуировать из республики свою военно-воздушную базу. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Политолог Грозин об аресте Атамбаева: В Кыргызстане повторяется украинский сценарий с участием США © РИА Новости, Александр Натрускин

«Если мы, условно говоря, теряем Киргизию по украинскому сценарию, то Россия решит свои проблемы, и, в отличие от других постсоветских государств, всегда решала. Но зачем это делать? У нас хватает узких мест и без Киргизии. Мест, требующих оперативной и серьезной реакции», — обратил внимание Грозин.

Но у России и без Киргизии хватает мест, ситуация в которых требует оперативной и серьезной реакции, поэтому по возможности такого сценария лучше избежать, заключил собеседник издания.