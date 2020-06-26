Помимо этой базы, формально являющейся базой ОДКБ, но де-факто — российской, в Киргизии есть сеть и других объектов, которые представляют интерес для различных компонентов российских Вооруженных сил и национальной безопасности, указал эксперт.
«Если мы, условно говоря, теряем Киргизию по украинскому сценарию, то Россия решит свои проблемы, и, в отличие от других постсоветских государств, всегда решала. Но зачем это делать? У нас хватает узких мест и без Киргизии. Мест, требующих оперативной и серьезной реакции», — обратил внимание Грозин.
Но у России и без Киргизии хватает мест, ситуация в которых требует оперативной и серьезной реакции, поэтому по возможности такого сценария лучше избежать, заключил собеседник издания.