Европейцы смотрят на войну в Донбассе как на внутриукраинский конфликт, в котором одна сторона поддерживается Россией, а другая — Вашингтоном. Об этом рассказал глава украинского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарев: Выход Киева из Минских соглашений сразу приведет к снятию санкций с РФ © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

Позиция Украины заключается в том, считает политолог, чтобы добиться коррекции Минских соглашений, но на тех условиях, которые выгодны Украине: сначала граница, потом все остальное.

Такая логика переговоров ("что наше — то наше, а о вашем потом поговорим") может привести в лучшем случае только к замораживанию конфликта, уверен Золотарев.

Пока несколько удачных маневров российской стороны не отменяют того факта, что ситуация в целом находится в тупике, заключил собеседник издания.