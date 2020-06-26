«Я думаю, что пока вероятность ввода миротворцев на Донбасс выглядит абсолютно гипотетической. Европейцы смотрят на эту ситуацию как на внутриукраинский конфликт, в котором одна сторона поддерживается Россией, а другая — Соединенными Штатами. У них нет большого желания в это влезать. Они хотят, чтобы была какая-то стабильность, чтобы было мирное урегулирование, но при этом они не хотят ни выступать в качестве инструмента, ни оплачивать это», — пояснил эксперт.
Позиция Украины заключается в том, считает политолог, чтобы добиться коррекции Минских соглашений, но на тех условиях, которые выгодны Украине: сначала граница, потом все остальное.
Такая логика переговоров ("что наше — то наше, а о вашем потом поговорим") может привести в лучшем случае только к замораживанию конфликта, уверен Золотарев.
Пока несколько удачных маневров российской стороны не отменяют того факта, что ситуация в целом находится в тупике, заключил собеседник издания.