Если в результате этой избирательной кампании Белоруссия вновь, как в 2010 году, радикально поссорится с Западом, то ее переговоры с Москвой в дальнейшем могут проходить в более дружеском ключе. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру

Олег Неменский: Подписав Минские соглашения, Россия угодила в ловушку © РИА Новости, Нина Зотина

Политолог считает, что ни Москва, ни Минск в целом не заинтересованы в ухудшении отношений: это можно сказать и о нынешнем руководстве Белоруссии, и о белорусской оппозиции, и о российской стороне.

Есть очень проблемный вопрос о том, насколько можно углублять интеграцию, но вряд ли сейчас может произойти что-тотакое, из-за чего российско-белорусские отношения могут радикально ухудшиться, указал Неменский.

У России нет своего сценария на эти выборы, нет какой-то своей игры, и в этой ситуации она скорее просто наблюдатель, заключил собеседник издания.