«Сейчас трудно спрогнозировать, как именно пройдут выборы и как это повлияет на отношения России и Белоруссии. Если в результате этой кампании Белоруссия вновь, как в 2010 году, радикально поссорится с Западом, то переговоры с Минском в дальнейшем могут проходить в более дружеском ключе», — сказал эксперт.
Политолог считает, что ни Москва, ни Минск в целом не заинтересованы в ухудшении отношений: это можно сказать и о нынешнем руководстве Белоруссии, и о белорусской оппозиции, и о российской стороне.
Есть очень проблемный вопрос о том, насколько можно углублять интеграцию, но вряд ли сейчас может произойти что-тотакое, из-за чего российско-белорусские отношения могут радикально ухудшиться, указал Неменский.
У России нет своего сценария на эти выборы, нет какой-то своей игры, и в этой ситуации она скорее просто наблюдатель, заключил собеседник издания.