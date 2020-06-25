Швейцарский банк Credit Suisse не имеет никаких клиентских отношений с сыном президента Белоруссии Виктором Лукашенко, а экранный снимок якобы выписки из его онлайн системы является подделкой. Об этом 25 июля сообщил официальный представитель банка в комментарии РИА Новости

Александр Лукашенко опровергает публикации о миллионах своего сына © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Ранее в социальных сетях, СМИ и Telegram-каналах появились сообщения о нахождении якобы тайных счетов старшего сына Александра Лукашенко — Виктора, который занимает пост помощника президента по национальной безопасности.

В частности, был опубликован якобы скриншот выписки из швейцарского банка Credit Suisse, на котором указывались счета на имя Лукашенко.

Сам белорусский лидер назвал информацию о якобы 840 млн долларов на счету в Швейцарии у его сына «жутким фейком» и предложил любому желающему немедленно их забрать. По его словам, обычные люди не могут разобраться в финансовых тонкостях, и поэтому верят услышанному.