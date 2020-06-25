«Снимок экрана (выписка из системы электронного банка) является подделкой. Credit Suisse не имеет каких-либо клиентских отношений с этим человеком. Мы проинформировали об этом соответствующие государственные органы Швейцарии», — сказал собеседник агентства.
Ранее в социальных сетях, СМИ и Telegram-каналах появились сообщения о нахождении якобы тайных счетов старшего сына Александра Лукашенко — Виктора, который занимает пост помощника президента по национальной безопасности.
В частности, был опубликован якобы скриншот выписки из швейцарского банка Credit Suisse, на котором указывались счета на имя Лукашенко.
Сам белорусский лидер назвал информацию о якобы 840 млн долларов на счету в Швейцарии у его сына «жутким фейком» и предложил любому желающему немедленно их забрать. По его словам, обычные люди не могут разобраться в финансовых тонкостях, и поэтому верят услышанному.