Президент Украины Владимир Зеленский выдал сертификаты на первые 12 квартир для жителей многоквартирного дома в Киеве, где 21 июня произошел взрыв. Об этом 25 июня сообщает пресс-служба главы государства

Закупка квартир для пострадавших из-за обрушения дома в Киеве находится на личном контроле Зеленского - офис © пресс-служба президента Украины

По словам президента, все новые квартиры по классу и уровню лучше, чем те, в которых они проживали ранее. Так жилье подбирали по принципу метража, который люди потеряли, и количества комнат. Их площадь составляет от 60 до 80 квадратных метров.

Украинский лидер также потребовал от мэра Киева Виталия Кличко проконтролировать, чтобы в этих помещениях был сделан ремонт.

«Мы готовы помогать. Все 40 квартир — под нашим личным контролем — мы отдадим в течение ближайших дней», — сказал Зеленский.

Глава государства также наедине пообщался с двумя пострадавшими, которые потеряли близких и вынуждены были бежать, не захватив с собой даже документы. Они просили восстановить их и установить справедливость, чтобы те, кто допустил взрыв, были наказаны.

«Понимаю, что словами тут не помогу. Но все равно — мои глубокие соболезнования. Мы все знаем, как больно терять близких. Обращайтесь, поможем, чем можем», — отметил Владимир Зеленский.

В воскресенье, 21 июня, в одной из многоэтажек Дарницкого района Киева произошел взрыв, в результате которого было разрушено несколько этажей. Возбуждено уголовное дело. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии взрыва — газ или взрывное устройство. Кличко при этом отмечал, что разрушенный дом скорее всего придется демонтировать.