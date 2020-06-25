В Киргизии не получилось создать прочную политическую систему с мирным транзитом власти потому, что различные кланы с самого начала независимости республики не могли определиться с тем, кто будет управлять страной. Об этом рассказал специалист по Средней Азии Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Политолог Грозин об аресте Атамбаева: В Кыргызстане повторяется украинский сценарий с участием США © РИА Новости, Александр Натрускин Оскара Акаева поставили руководить страной как сугубо временную фигуру, пока лидеры регионов и родоплеменных образований, которые были замаскированы под советскую партийную номенклатуру, не договорятся между собой о том, кто же будет управлять.

«Но в итоге Акаев, который рассматривался как временная, слабая фигура, не имеющая денег, авторитета и людей, правил страной 15 лет. Дольше, чем все остальные президенты. Но в силу стартовых условий и своих личных качеств он все равно не смог выстроить сильную систему власти, заточенную под конкретного президента», — пояснил Грозин.

Поэтому Киргизия изначально оказалась страной с самой слабой авторитарной системой, которая в чем-то даже близка к анархической, уточнил специалист.

К тому же, добавил собеседник издания, Киргизия является довольно бедной страной, где не возникло крупных финансово-промышленных групп и мощных олигархов, по возможностям сопоставимых с Ринатом Ахметовым или Игорем Коломойским.