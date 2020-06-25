«Мир никогда ничему не смог научиться. Возможно, власти той или другой страны смогут сделать правильные выводы из ситуации. Но в большинстве стран нет прямой преемственности власти, и новые власти, заботящиеся о своих политических и частных интересах, не смогут сделать правильные выводы. Они просто свалят всю вину на предыдущих», — указал эксперт.
Кедми подчеркнул, что ситуация с коронавирусом показала слабость и неадекватность властей в США и в Западной Европе, их неспособность успешно и вовремя решать серьезные государственные задачи.
При этом, по его мнению, от пандемии больше всего выиграли те государства, в которых власть наиболее эффективно продемонстрировала способность решать сложные государственные задачи, прежде всего, Китай и Россия.