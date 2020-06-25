Вряд ли человечество может извлечь какие-то уроки из ситуации с пандемией коронавируса. Об этом рассказал военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми в интервью изданию Украина.ру

Яков Кедми: Пандемия показала неадекватность властей США и Западной Европы © commons.wikimedia.org, Mark Nakoykher

Кедми подчеркнул, что ситуация с коронавирусом показала слабость и неадекватность властей в США и в Западной Европе, их неспособность успешно и вовремя решать серьезные государственные задачи.

При этом, по его мнению, от пандемии больше всего выиграли те государства, в которых власть наиболее эффективно продемонстрировала способность решать сложные государственные задачи, прежде всего, Китай и Россия.