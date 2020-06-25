У Украины есть политическая заинтересованность в том, чтобы Минские соглашения не были отменены, так как к ним привязаны западные санкции против России. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру

Олег Неменский: Подписав Минские соглашения, Россия угодила в ловушку © РИА Новости, Нина Зотина

«Будут некоторые инициативы, имеющие чисто формальный, а иногда и прямо издевательский характер. Эти инициативы могут облачаться в красивые слова и выражения, но они будут направлены на то, чтобы усложнить переговоры либо просто сделать вид хоть какой-то активности Киева в этом вопросе», — констатировал Неменский.

Киеву не нужен Донбасс, ему нужен вялотекущий конфликт на линии фронта, считает политолог. Он этого добивается более пяти лет, и пока ничто не мешает ему проводить ту же политику с тем же результатом, заключил собеседник издания.