Во-первых, продолжил эксперт, Запад привлекает выгодное географическое положение Казахстана, а во-вторых, что республика представляет собой огромную и малонаселенную территорию с природными ресурсами.
«Внедрением влияния Запада сегодня активно занимаются различные НКО. Вашингтон применяет здесь излюбленную тактику — выделяет мелкие гранты журналистам, которые пишут за деньги «как плохо дружить с Россией и как хорошо с Западом». И многие политики и граждане в это реально начали верить», — указал Миронов.
По его мнению, Россия в геополитическом плане сегодня уступает США в том числе и из-за мягкости позиции Москвы на международной арене, и из-за очень бережного обращения с соседними государствами, которым она прощает русофобию, как тому же Казахстану.