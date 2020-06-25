США и другие страны Запада заинтересованы в установлении своего протектората над Казахстаном, как это сделали американцы на Украине. Об этом рассказал политолог Григорий Миронов в интервью ИА «Новороссия»

Борьба с русскими. Как Казахстан идет по пути Украины © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Внедрением влияния Запада сегодня активно занимаются различные НКО. Вашингтон применяет здесь излюбленную тактику — выделяет мелкие гранты журналистам, которые пишут за деньги «как плохо дружить с Россией и как хорошо с Западом». И многие политики и граждане в это реально начали верить», — указал Миронов.

По его мнению, Россия в геополитическом плане сегодня уступает США в том числе и из-за мягкости позиции Москвы на международной арене, и из-за очень бережного обращения с соседними государствами, которым она прощает русофобию, как тому же Казахстану.