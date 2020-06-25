Эксперт пояснил, что к середине XIX века возможности тогдашней системы хозяйствования в Средней Азии практически исчерпались, и тамошнее сельское хозяйство уже не могло прокормить весь народ.
К тому же, по его словам, на это накладывалось еще и дичайшее лихоимство местной знати и местных чиновников, которые грабили народ так, как мы сегодня даже представить себе не можем.
«И на этой почве резко участились налеты из Средней Азии на близлежащие русские регионы. Потому что без грабежей местным жителям было уже попросту не выжить. Тогда мы завоевали этот регион, и грабежи прекратились», — напомнил Вассерман.
При этом, добавил публицист, Россия помогла тамошнему сельскому хозяйству, предложив некоторые более эффективные приемы, и резко сократила аппетиты тамошней знати.
Англичане очень боялись, что Россия, покорив Среднюю Азию, двинется дальше в Индию, которая тогда была главным источником английского благополучия, но России это было совершенно ни к чему, и Россия даже удивлялась таким настроениям, заключил он.