Завоевание Россией среднеазиатских земель в 1860-70-х годах последовало после того, как на фоне резкого ухудшения экономической ситуации резко участились налеты из Средней Азии на близлежащие русские регионы. Об этом рассказал публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Анатолий Вассерман: Россия – самодостаточная цивилизация, и у нее нет необходимости ни с кем конфликтовать © РИА Новости, Александр Натрускин

К тому же, по его словам, на это накладывалось еще и дичайшее лихоимство местной знати и местных чиновников, которые грабили народ так, как мы сегодня даже представить себе не можем.

«И на этой почве резко участились налеты из Средней Азии на близлежащие русские регионы. Потому что без грабежей местным жителям было уже попросту не выжить. Тогда мы завоевали этот регион, и грабежи прекратились», — напомнил Вассерман.

При этом, добавил публицист, Россия помогла тамошнему сельскому хозяйству, предложив некоторые более эффективные приемы, и резко сократила аппетиты тамошней знати.

Англичане очень боялись, что Россия, покорив Среднюю Азию, двинется дальше в Индию, которая тогда была главным источником английского благополучия, но России это было совершенно ни к чему, и Россия даже удивлялась таким настроениям, заключил он.