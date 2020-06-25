В сегодняшних условиях восстановить экономику Донбасса крайне сложно. Остается надеяться лишь на руководство этих народных республик и на помощь со стороны России, которую она все же старается оказывать. Об этом рассказал политолог Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру

Олег Неменский: Подписав Минские соглашения, Россия угодила в ловушку © РИА Новости, Нина Зотина

«Стать экономическим тигром в такой ситуации сложно. Поэтому если республики в плане экономического развития будут лучше Украины, то это скорее будет результатом деградации Украины. А это вполне реальный вариант», — считает Неменский.

По его словам, Украина не является успешным государством, поскольку там идет быстрая деиндустриализация и деградация государственного управления, что через какое-то время может привести к дальнейшим центробежным процессам на Украине.

Но точно можно сказать, что вариант полноценного выполнения Минских соглашений и возвращения Донбасса в состав Украины является крайне маловероятным, заключил собеседник издания.