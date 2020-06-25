Тяжелое положение восставшего Донбасса прежде всего обусловлено тем, подчеркнул эксперт, что значительная часть их индустриального комплекса находится под контролем Украины по итогам довольно успешной для нее военной операции 2014 года.
«Стать экономическим тигром в такой ситуации сложно. Поэтому если республики в плане экономического развития будут лучше Украины, то это скорее будет результатом деградации Украины. А это вполне реальный вариант», — считает Неменский.
По его словам, Украина не является успешным государством, поскольку там идет быстрая деиндустриализация и деградация государственного управления, что через какое-то время может привести к дальнейшим центробежным процессам на Украине.
Но точно можно сказать, что вариант полноценного выполнения Минских соглашений и возвращения Донбасса в состав Украины является крайне маловероятным, заключил собеседник издания.