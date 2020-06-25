Спикер парламента Армении утвердил конституционные поправки о смещении главы КС

Председатель Национального собрания (парламента) Армении Арарат Мирзоян утвердил конституционные поправки, предусматривающие смещение главы Конституционного суда Грайра Товмасяна. Об этом он сообщил 25 июня на своей странице в Facebook

«Только что в официальных ведомостях обнародовал конституционные изменения», — написал спикер.

Текст поправок опубликован на официальном сайте правовой информации arlis.am.

Судья КС Армении пригрозила дойти до ЕСПЧ, если ее попытаются уволить © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Авторы инициативы обосновывают необходимость ее принятия тем, что реформированная конституция 2015 года устанавливает для членов КС 12-летний срок пребывания на этом посту. Согласно проекту, члены Конституционного суда смогут избрать нового председателя после отставки предыдущего главы КС и смены судей. В результате изменений Конституционный суд покину трое судей.

Позднее парламент принял поправки в собственный регламент, позволяющий не направлять конституционные изменения на подпись президенту.

Согласно новому законодательству, изменения в Основной закон вступают в силу на следующий день после их официального обнародования спикером парламента.