Спикер парламента Армении утвердил конституционные поправки о смещении главы КС

«Только что в официальных ведомостях обнародовал конституционные изменения», — написал спикер.
Текст поправок опубликован на официальном сайте правовой информации arlis.am.
Ранее парламент Армении принял разработанный правящей фракцией «Мой шаг» проект изменений в конституцию, предусматривающий прекращение полномочий главы Конституционного суда, который останется судьей КС. Поправки предполагают также отставку судей КС, суммарно занимающих эту должность не менее 12 лет.
Авторы инициативы обосновывают необходимость ее принятия тем, что реформированная конституция 2015 года устанавливает для членов КС 12-летний срок пребывания на этом посту. Согласно проекту, члены Конституционного суда смогут избрать нового председателя после отставки предыдущего главы КС и смены судей. В результате изменений Конституционный суд покину трое судей.
Позднее парламент принял поправки в собственный регламент, позволяющий не направлять конституционные изменения на подпись президенту.
Согласно новому законодательству, изменения в Основной закон вступают в силу на следующий день после их официального обнародования спикером парламента.