«Любое событие, которое ударяет по экономике, несомненно, идет не на пользу всем странам, в том числе России. Предполагать, что положение России на постсоветском пространстве существенно улучшится в связи с пандемией, вряд ли можно. От зла добра не ищут», — считает эксперт.
Политолог считает, что ждать существенных положительных изменений в этом вопросе не стоит, поскольку какова была структура отношений до кризиса, такой она останется и после.
Никаких возможных событий, которые изменили бы расклад сил на постсоветском пространстве, Неменский не видит: идут и центростремительные (к Москве), и центробежные процессы, но вторые пока сильнее.