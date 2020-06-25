Вряд ли можно предполагать, что положение России на постсоветском пространстве существенно улучшится в связи с пандемией. Об этом рассказал научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру

Олег Неменский: Украине удобно кормить Россию надеждами на то, что Минские соглашения будут выполнены © РИА Новости, Нина Зотина

Политолог считает, что ждать существенных положительных изменений в этом вопросе не стоит, поскольку какова была структура отношений до кризиса, такой она останется и после.

Никаких возможных событий, которые изменили бы расклад сил на постсоветском пространстве, Неменский не видит: идут и центростремительные (к Москве), и центробежные процессы, но вторые пока сильнее.