Правда о роли СССР во Второй мировой войне специально «вымывается» для получения современных выгод теми, кто не хочет выстраивать систему международной безопасности в интересах всех стран. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал в ходе встречи с новыми членами Общественной палаты 25 июня, передает «Интерфакс»

Урок истории от Владимира Путина. Статья президента РФ о Второй мировой войне © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

«Сейчас это забывают, вымывают. Почему? Потому что это не нравится, потому что хотят выстроить сегодняшние отношения в своих собственных интересах. Ничему не учатся, к сожалению. И нет желания выстраивать систему международной безопасности в интересах всего мира и с учетом интересов всех участников международной деятельности», — заявил президент.

Ранее была опубликована статья Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим», в которой он не только привел многочисленные исторические факты, но и поделился воспоминаниями своей семьи о войне. В частности, он обратился к постоянным членам Совета Безопасности ООН — США, Великобритании, Китаю и Франции, выразив надежду на скорое проведение саммита лидеров «пятерки».

Президент добавил, что мировые державы могут и должны доверять друг другу, чтобы ответить на современные вызовы: пандемию коронавируса, ситуацию в мировой экономике и необходимость защиты окружающей среды.