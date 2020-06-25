Лукашенко назвал жутким фейком информацию о $840 млн на счету в Швейцарии у его сына, он предложил любому желающему немедленно их забрать. Об этом 25 июня сообщает belta.by

Лукашенко хочет обсудить с Путиным вмешательство в белорусские выборы © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк сказал Лукашенко.

По его словам, информация просто фальсифицируется, и люди, которые не разбираются в банковских документах, верят ей.

«Люди же не понимают, что это такое. Такие фейки будут постоянно. И нам надо это иметь в виду, с этим жить и бороться. Кстати, это подбрасывается структурами "бабичевскими", "незыгарями" из России. Это не наше, это из России идет информация. Потом они извинятся, снимут. Но людям-то в мозги уже вбросили это», — подчеркнул белорусский президент.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация и якобы скрин счета Виктора Лукашенко в швейцарском Credit Suisse — по данным на 24 марта 2012 года, сумма в пересчете с евро и швейцарских франков составляла более 840 миллионов долларов.