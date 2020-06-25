Президент Белоруссии Александр Лукашенко 25 июня назвал фейками появление в Сети анонимных фотографий с антиправительственными лозунгами. Видео с его заявлением опубликовали в Telegram-канале «Пул Первого»

Россия никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться в белорусские выборы — Песков © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Однако глава государства назвал «невероятной» ситуацию, когда сотрудник, например, Службы безопасности президента, при увольнении со службы «мог хотя бы на час оставить у себя удостоверение», поскольку он сдает его сразу же вместе с оружием.

По словам белорусского лидера, простые люди, особенно молодежь, «не понимают этого» и верят подобным публикациям.

Поэтому, резюмировал Александр Лукашенко, «мы должны держать голову на плечах и людям разъяснять, что происходит».

В Белоруссии в преддверии выборов главы государства уже несколько дней идут протесты после того, как 18 июня был задержан главный соперник Лукашенко в президентской гонке, бывший председатель Белгазпромбанка Виктор Бабарико. Суд 24 июня отклонил жалобу его защитников на то, что к задержанному до сих пор не пускают адвокатов. Сам президент заявил, что белорусским спецслужбам удалось сорвать Майдан.